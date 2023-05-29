تصريحات ناريـة للفار بشأن اغلاق مصفاة الزاوية و القصف بالمدينة

وصف آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ”الفأر”، من قاموا باغلاق مصفاة الزاوية بالمجرمين والخارجين عن القانون .

وقال بحرون الملقب بـ”الفأر”، في تصريحات نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، : “قطع الكهرباء محاولة يائسة ولن نتوقف عن استهدافكم وملاحقتكم حتى زوالكم”.

وأضاف آمر قوة الإسناد الأولى، قائلًا :”محاولة بعض المجرمين والخارجين عن القانون بقطع الكهرباء والغاز عن الزاوية وعموم ليبيا تعتبر محاولة يائسة للعصابات الاجرامية لوقف العمليات العسكرية الجارية بعد الخسائر الفادحة التي تلقوها بعد استهدافها من قبل الطيران ومحاولة للتنكيس على الليبيين بعد أن استبشروا خيرا لتحسن مستوى الكهرباء بعد سنين من الظلام الذي كانوا يعيشونه في السنوات الماضية”.

وتابع قائلًا : “هذه المحاولة البائسة والإجرامية بحق الشعب لن تمر بدون محاسبة كل من له يد وتسبب بهذا الفعل المشين..ونبشركم بأننا لم ولن نتوقف عن استهدافكم وملاحقتكم حتى زوالكم والقضاء على أوكاركم بإذن الله”.