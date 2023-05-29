بوزريبة يكشف عن اتفاق سيُزعج الدبيبة ويزيد من تصرفاته الحـمـقاء

قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، أن لجنة 6+6 اتفقت على القوانين الانتخابية وهذا سيزعج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ويدفعه لمزيد من التصرفات الحمقاء، حسب وصفه .

وأشار أبوزريبة، في تصريحات صحفية الى أن هناك بوادر جيدة بحسب مكالمة قبل قليل مع أعضاء لجنة 6+6 تبشر بقرب الاتفاق على كامل القوانين الانتخابية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية قائلًا أن اللجنة شبه اتفقت على كل النقاط الخلافية وتطالب أيضًا بحكومة موحدة تسيطر على ليبيا من شرقها لغربها.

وأشار أبوزريبة، أن هذا الأمر سيُزعج الدبيبة وسيزيد من تصرفاته الحمقاء ما يعني أن الأمور ستتعقد أكثر في الساعات القليلة القادمة.

واستنكر أبوزريبة، صمت المجتمع الدولي والدول المجاورة إزاء ما تشهده مدينة الزاوية من قصف للمدنيين والبنية التحتية.