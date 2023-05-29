عضو حراك تصحيح المسار بالزاوية يطالب بتكثيف الضربات في المنطقة الغربية بالكامل

طالب عضو حراك تصحيح المسار بمدينة الزاوية أيوب الرطيل، بتكثيف الضربات الجوية للطيران المسير على أوكار تهريب النفط والبشر في المنطقة الغربية بالكامل.

وقال الرطيل في تصريحات تلفزيونية أن مجموعات مسلحة رافضة لعمليات قصف مواقع العصابات الإجرامية تقوم بإغلاق مداخل مدينة الزاوية الشرقية والغربية.

وأضاف الرطيل أن المدنيون في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية يدعمون هذه الضربات الجوية التي تستهدف أوكار العصابات الإجرامية.

وأكد الرطيل أن الضربات الجوية كانت فاعلة ضد أوكار تهريب الوقود والبشر في المدينة وخارجها.

وأشار الرطيل إلى أن هناك مساع لتسليم القتلة والمجرمين من بعض الأطراف نتيجة العملية العسكرية الجوية ضد المهربين.