الزاوية.. مخاوف من عملية برية تطلقها حكومة الوحدة الوطنية

عبّر الباحث في جامعة الزاوية صالح السائح عن مخاوفه من مخاطر أي عملية برية يمكن أن تطلقها الحكومة، ما سيجر المنطقة إلى حرب واسعة تغذيها الخلفيات القبلية المنقسمة حيال الحكومتين،.

وأشار السائح في حديث مع “العربي الجديد” أن “أهداف العملية أبعد من استهداف أوكار الجريمة والتهريب، وتتعلق بالتحركات العسكرية التي تشهدها المنطقة الغربية بقيادة أسامة الجويلي الموالي لحكومة مجلس النواب”.

وبرأي السائح، فإن “معسكرات غرب وجنوب غرب طرابلس شهدت تحركات عسكرية في الآونة الأخيرة، من أجل الإعداد لإطلاق عملية عسكرية جديدة في اتجاه طرابلس بتحالف بين الجويلي وفصائل في الزاوية”.

وأشار إلى أن بيان حكومة الدبيبة بشأن العملية الحالية في الزاوية تحدث عن أنها “تستهدف الساحل الغربي، وليس الزاوية فقط، ما يوحي أن أهداف العملية على علاقة بالصراع السياسي”.

ولفت السائح إلى أن مناطق شرق طرابلس مراكز نشطة للتهريب، موضحاً أن “القربولي تقع شرق طرابلس بنفس المسافة التي تفصل العاصمة عن الزاوية، وتتمركز مراكز التهريب في مواقع عدة وصولاً إلى مصراتة، فلماذا التركيز على الساحل الغربي وحده؟”.

ورجح السائح أن “العملية تحصل في سياق إجراءات تتعلق بالتحالف غير المعلن بين الدبيبة ومعسكر حفتر، فما يجري الآن هو تصفية أذرع فتحي باشاغا، بعد استبعاده من رئاسة حكومة مجلس النواب، في الزاوية، وتحديداً أبوزريبة، أو قطع الطريق أمام الجويلي”.

وعبّر عن اعتقاده بأن مفاوضات الدبيبة ومعسكر حفتر: “وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونجحت في إقناع أطراف دولية وإقليمية، وإلا فلماذا هذا الصمت الخارجي حيال ما يحدث من استخدام سلاح متطور كالطيران المسيّر، إن لم يكن بمثابة ضوء دولي أخضر للدبيبة خضع له الجميع، بما فيهم المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان”، منبهاً إلى التزام كل السفارات الأجنبية، التي كانت تهتم بأدق التفاصيل، الصمت المطبق، حيال عملية الزاوية.

وتابع السائح: “إن ما أشار إليه المشري من تحرك أبوزريبة باصطحاب أعيان من المنطقة الغربية لزيارة عقيلة صالح، للمطالبة بتشكيل حكومة، صحيح، لكن المشري أغفل أنه وعقيلة صالح كثّفا أيضاً في التوقيت نفسه من مطالباتهم بتشكيل حكومة بديلة، في سياق مساعيهم لإقصاء الدبيبة من المشهد، فتصريحات المشري النارية ضد الدبيبة تكشف في الحقيقة عن محاولات حثيثة لإفشال أي صفقة بين الدبيبة وحفتر”.

وأقرّ أن التكهن بأهداف عملية الدبيبة “صعب ضمن المعطيات الحالية، وبالنظر إلى أن الدبيبة طرف سياسي كغيره من الشخصيات الأخرى المتنافسة، لكن ما يمكن تأكيده حتى الآن أن أهداف هذه العملية سياسية في المقام الأول، ولا علاقة لها بمليشيات التهريب وأوكار الجريمة المنتشرة حتى داخل العاصمة”.