مُحارب في عملية الكرامة.. يتحدث لوكالتنا عن أساليب الإرهابين الدنيئة في القتال

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كنا معكم في الجزء الأول من حكاية المُحارب البطل عطية خليفة عبد الكريم القطعاني من مدينة طبرق..الذي تحدث لنا عن تفاصيل انضمامه لصفوف الجيش الوطني بتاريخ الرابع عشر من شهر مايو عام 2014، وسرد آلية انضمامه للجيش الوطني.. عن طريق مجموعة من الأشخاص والضباط والقادة العسكريين الذين أحصوّا أسماء جميع المشاركين، كما قال إنهُ مدني، وليس عسكري.. وما دفعه للخروج والالتحاق بالجيش الوطني هو مسؤوليته تُجاه وطنه لذا «حملنا بندقياتنا وقررّنا خوض هذه الحرب الضروس لتحرير وطننا، ولم تضعفنا قلة عتادنا وعدتنا، على الرغم من أن العدوّ كان يمتلك أسلحةً كثيرةً لا تعد ولا تحصى.. وكان لمتلك أجهزة حديثة للتفجير، نهيك عن مفخخاته التي كان يزرعها في كل مكان يجدهُ حتى في دمى الأطفال!

وفي الجزء الثاني من الحكاية.. يعود المُحارب البطل عطية، ليتحدث عن أحداث ما قبل بدء العملية مستذكرًا أبرز اللحظات الهامة.. بالقول: «قبل بدء المعارك بشكل فعلي، مكثنا قرابة الثلاث أسابيع في معسكر الرجمة، للتجهيز للانطلاق الفعليّ، وفور بدء المعارك توجهنا على الفور بكل اندفاعٍ وقوة نحو هذفنا الموحدّ.. تنقلنا في المحاور وأحزنا تقدمًا ملحوظًا.. وكبدنا العدو الغاشم خسائر فادحة في العدة والعتاد والأرواح..»

يواصل الحديث.. استمرينا في تحقيق للفوز والنصر، وكان الثمن غاليًا.. وانتقلنا من محور البمّبه للمحور الغربي، ومن المحور الغربي لمنطقة قمينس والتريّة ومن ثمّ احتدمت المعارك وبلغت أشدّها.. وخسرنا شهداءً كُثر.. لازلت أذكر لحظة سقوط أول شهيدٍ في صفوفنا وهو الفرّاج بو الحسن، وبعدها مباشرةً بوشناف القحاشي، أذكر جيدًا كيف كانت مشاعرنا آنذاك، أنّ يسقط رفيقك بجانبك ويفارق الحياة ولا تستطع أن تقدم أي شيء لانقاذه.. كانت تلك أسوء اللحظات

يتابع.. إن الموت والفراق لأمر جللّ ..ولكن القضية كانت أكبر وأعظم، ألا وهي القضاء على العناصر الإرهابية مهما كلّف الثمن.

يُكمل المحارب البطل، عطية الحديث لوكالة «أخبار ليبيا 24» عندما اشتدت المحاور وبلغت الحرب ذروتها، استطعنا إثبات أنفسنا ومقدرتنا وشجاعتنا ونُبل قضيتنا.. وجوهريتها، ومن هنا.. بدأ الدعم يتوالى، حيثُ وصلتنا الأسلحة والذخائر واللباس العسكري، والتموين، وفور وصول الدعم الكافي.. استطعنا اكتساح المعارك ودمّرنا العدو ومحونا وجوده من كل المحاور.

يواصل حديثه لوكالتنا.. وعلى الرغم من محاولة بعض القنوات الإخبارية والصفحات الوهمية، بتشويه صورة الجيش الوطني، لإحباط هزيمته وعرقلة صفوفه.. لكن التاريخ وثّق أن الجيش الوطني شجاع ومغوار وشريف، وقضيته ثميّنة.

تفاصيل المعارك، وقِلة الأسلحة والذخائر، وأساليب داعش الدنيئة في الحرب، كانت تلك أحداث الجزء الثاني من قصة المحارب عطية، ولمعرفة بقية أحداث القصة تابعونا في الأجزاء القادمة