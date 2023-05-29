استمرار الانقسام في أوساط أهالي مدينة الزاوية حيال العملية العسكرية

وسعت حكومة الوحدة الوطنية من ضرباتها الجوية التي بدأت باستهداف مواقع داخل مدينة الزاوية، في أحياء المطرد والحرشة والماية وأبو صرة ومحيط الميناء، لتطاول، منذ مساء أول من أمس السبت، مواقع أخرى في بئر الغنم، جنوب الزاوية، ومدن صبراتة وصرمان والعجيلات، غربي المدينة.

وتحدث الناشط السياسي من مدينة الزاوية حسام بشينة، لـ”العربي الجديد” عن استمرار الانقسام في أوساط أهالي المدينة حيال العملية، موضحاً أن “طيفاً من الأهالي تنفس الصعداء، خصوصاً أنه لم يخطر بالبال يوماً أن يعيش المسلحون، الذين ضيقوا على الناس ونشروا الجريمة واستعانوا بالمهاجرين لتجنيدهم في صفوف مليشياتهم، تحت الرعب والخوف كما يحدث لهم هذه الأيام. ولذا فهناك ترحيب في أوساط سكان المدينة من جانب”.

وتابع بشينة، لـ”العربي الجديد” : “ومن جانب آخر، يبدو الأمر غير مطمئن، فالقصف لم يطاول مواقع مسلحين موالين للحكومة متورطين أيضاً في أنشطة التهريب والممنوعات والقبض والابتزاز والانتهاكات الواسعة”. ولفت بشينة إلى أن هناك “مخاوف من أن تؤدي العملية إلى تقوية المجموعات المسلحة الموالية للحكومة، وتواصل أنشطتها، وعندها تزيد الوضع سوءاً”.

وحول تفاصيل توزع القوى المسلحة وولائها، أوضح بشينة أن تركيبة المجاميع المسلحة في الزاوية معقدة بسبب تبدل ولاءاتها للحكومات المتعاقبة، وتغيّر تحالفاتها بعضها مع بعض، لكن أهمها وأكبرها تبين بشكل أكبر مع انقسامها في الولاء بين الحكومتين. وأشار إلى أن “أكبر فصيلين مسلحين هما فصيل قوة الإسناد الأولى التي يقودها محمد بحرون، الموالي للدبيبة، في طرابلس. أما الفصيل الثاني فيقوده حسن أبوزريبة، ويتبع جهاز دعم الاستقرار بحكومة الدبيبة، قبل أن يصبح موالياً لحكومة مجلس النواب”، موضحاً أن حسن هو شقيق عصام وعلي.

وضمن أكبر فصيلين تقع ولاءات الفصائل الأخرى، بحسب بشينة، مشيراً إلى أن “الكتيبة 103 بقيادة عثمان اللهب، وفرع حرس المنشآت النفطية بقيادة محمد القصب الذي يؤمن مصفاة النفط بالمدينة، يؤيدان قوة الإسناد الأولى الموالية للدبيبة”.

وأوضح أنه “وفي الجانب الآخر يوجد فصيل عمر شوية الذي يعمل تحت مسمى جهاز البحث الجنائي، وفصيل محمد السيفاو الذي يعمل تحت مسمى وحدة التحري، المواليان لأبوزريبة”.

وعلى الرغم من ذلك، أشار بشينة إلى أن توسع الضربات الجوية لتضم مواقع تهريب المهاجرين والوقود في مناطق خارج مدينة الزاوية: “خلق نوعاً من الأمل في أوساط الأهالي”.

وقال: “ربما الاتهامات، التي وجهت للدبيبة بشأن استهدافه مواقع خصومه السياسيين، اضطرته لتوسيع نطاق العمليات الجوية للخروج من دائرة الاتهامات، وفي جميع الأحوال، ستستفيد المنطقة من خفض نفوذ وقوة تلك المليشيات وجرائمها”.