ليبيا تحتلّ المرتبة الأولى مغاربيا في إجمالي الطرق الرئيسية

احتلت ليبيا المرتبة الأولى مغاربيا ضمن الدول العربية التي تحتوي على أكبر عدد من الطرق الرئيسية بنسبة 0.54% تلتها الجزائر بـ 0.24% ثم المغرب بـ 0.18%.

فيما احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى ضمن الدول العربية بنسبة 100%، فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 81% ودولة قطر في المرتبة الثالثة بتحقيقها نسبة 62% في حين حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 46%.

وشملت الإحصائية الطرق بجميع أنواعها بما في ذلك الطرق الرئيسية والفرعية إضافة إلى المحلية والطرق الصغيرة داخل المناطق والأحياء السكنية.