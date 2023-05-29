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ليبيا تحتلّ المرتبة الأولى مغاربيا في إجمالي الطرق الرئيسية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

احتلت ليبيا المرتبة الأولى مغاربيا ضمن الدول العربية التي تحتوي على أكبر عدد من الطرق الرئيسية بنسبة 0.54% تلتها الجزائر بـ 0.24%  ثم المغرب بـ 0.18%.
فيما احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى ضمن الدول العربية بنسبة 100%، فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 81% ودولة قطر في المرتبة الثالثة بتحقيقها نسبة 62% في حين حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 46%.
وشملت الإحصائية الطرق بجميع أنواعها بما في ذلك الطرق الرئيسية والفرعية إضافة إلى المحلية والطرق الصغيرة داخل المناطق والأحياء السكنية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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