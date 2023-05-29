| “استئناف مصراتة” تصدر أحكاما بالإعدام والمؤبد ضد منتسبي “داعش”

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2023/05/29 على الساعة 22:13

: أصدرت محكمة استئناف مصراتة، اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد ضد منتسبي تنظيم داعش، وبالسجن لمدد مختلفة وبالترحيل على عدد آخر منهم.

وشمل حكم الإعدام 45 شخصا أغلبهم ليبيون ويضمون يبنهم فلسطينيين وتونسيين وسودانيين إضافة إلى جنسيات أخرى فيما تم الحكم على عدد من الأجانب تحت عمر 18 سنة بالسجن 10 سنوات وبترحيلهم إلى بلدانهم ومنعهم من دخول ليبيا، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية مختلفة.

وأضافت هذه المصادر أن بعض المنتسبين الآخرين تلقوا أحكاما بالسجن 10 سنوات و12 سنة فيما تلقى آخرون حكما بالبراءة.