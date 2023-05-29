الدرسي رفقة وفد رفيع المستوى يجرون زيارة تفقدية لمدينة الكفرة

أجرى رئيس جهاز الآمن الداخلي الفريق “اسامة الدرسي”رفقة وفد رفيع المستوى، زيارة إلى مدينة الكفرة، تفقد فيها جهاز الفرع التابع لرئاسة الجهاز داخل المدينة، كما قام بزيارة مديرية أمن الكفرة وجهاز الاستخبارات.

وتكون الوفد رفيع المستوى يتضمن كل من العميد صلاح المنتصر واللواء صلاح الخفيفي والسادة مدراء الادارات بالجهاز و رئيس مكتب الظواهر السلبية.

واستقبل رئيس جهاز الأمن الداخلي، وفدًا من مشائخ وأعيان مدينة الكفرة، الذين ثمنوا هذه الزيارة التي كانت بمثابة رسالة واضحة لإعادة فرض قوة القانون داخل المدينة.

وتاتي هذه الزيارة ضمن توحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية والجيش الليبي تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.