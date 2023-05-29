شاهد.. الدفاع تعلن اطلاق المرحلة الثانية من عمليتها الأمنية وتعلن حصيلة الضربات السابقة

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تعلن إطلاق المرحلة الثانية من عمليتها الأمنية وتؤكد استمرارها حتى تحقق أهدافها المرجوة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صادر عنها أن العملية الأولى من الاستهداف كانت دقيقة دمرت فيها 7 قوارب معدة للاتجار بالبشر و6 مخازن أسلحة ومعدات لتجار المخدرات والعصابات الإجرامية و9 صهاريج تستخدم لتهريب الوقود.

وأكدت وزارة الدفاع على “دقة عملياتها واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا”.

وجددت وزارة الدفاع في بيانها دعوتها لكل المواطنين بالتعاون مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية.