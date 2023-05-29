مصدر حكومي يوضح موقف الرئاسي والاركان.. وتحذيرات من انهيار الوضع العسكري في المنطقة الغربية

حذر مصدر حكومي في تصريحات اعلامية من انهيار الوضع العسكري في المنطقة الغربية على خلفية الهجوم الجوي على مدينة الزاوية.

وقال المصدر الحكومي في تصريحات لـ”قناة المسار” أن “القائد الاعلى “المجلس الرئاسي” لا علم له ولم يصدر إي أوامر عسكرية للهجوم الجوي على مدينة الزاوية.

وأوضح المصدر أن رئيس الإركان العامة الفريق محمد الحداد يرفض اي حروب بعد دخول البلاد في حالة هدنة ويحذر من انهيار الوضع العسكري في المنطقة الغربية.

وقال المصدر أن رئيس الإركان الفريق الحداد اكد للبعثة الاممية في اتصال معها انه لم يصدر إي أوامر لقصف الزاوية.

وأكد المصدر أن وزير الدفاع بحكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يستعد لهجوم بري على الزاوية ومحيطها.

وشدد المصدر على أن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية هي حقيبة سياسية واستخدام وإعطاء الأوامر العسكرية والحرب هي من اختصاص رئاسة الأركان العامة فقط