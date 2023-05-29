حكومة الدبيبة تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد تجار المخدرات والأسلحة

أعلنت وزارة دفاع الدبيبة عن إطلاق مرحلة ثانية من العمليات الأمنية بعد ما سمته “نجاح المرحلة الأولى في تحقيق أهدافها المحددة في تدمير قوارب الاتجار بالبشر، ومخازن تجار المخدرات والأسلحة للعصابات الاجرامية”.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المرحلة الأولى حققت الأهداف المحددة “بتدمير 7 قوارب معدة للاتجار بالبشر، و6 مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، و9 صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج.”

وذكرت إنها عمليتها الأولى كانت دقيقة اتبعت فيها كل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين داعية المواطنين إلى التعاون مع “القوات المسلحة” والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية.

وأفادت الوزارة بأنها سوف تنشر للرأي العام في الوقت المناسب بيانا موثقا بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى، مؤكدة أن العملية الأمنية مستمرة حتى تحقيق أهدافها المرجوة.

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