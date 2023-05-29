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تصريحات جديدة لـ”شركة الكهرباء” بشأن انقطاع التيار وطرح الاحمال

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد المتحدث باسم شركة الكهرباء وئام التائب أنه لن تُستثنى أي مدينة من انقطاع التيار الكهربائي في حال استمرار توقف تدفق الوقود من مصفاة الزاوية.

وأوضح التائب في تصريحات اعلامية “انقطاع إمدادات الوقود عن المحطات المغذية لشركة البريقة وكافة المحطات على الساحل الليبي”، مضيفاً أنه “تم إقفال خطوط نقل الوقود والسائل المغذي لمحطة الزاوية ومحطة غرب طرابلس”.

وأضاف التائب أنه إذا استمر الإقفال فسيؤدي إلى فقدان إنتاج الكهرباء من هذه المحطات، محذراً من أن “هذا الإقفال سيؤثر سلبًا على الشبكة الكهربائية على طول ليبيا”.

ودعت الشركة “كافة الأطراف لتجنيب الكهرباء مغبة التجاذبات السياسية والعسكرية”.

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