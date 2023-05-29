عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية يوضح حقيقة فتح الطريق الساحلي

أوضح عضو بمجلس حكماء وأعيان مدينة الزاوية حسين المغيربي أن الطريق الساحلي المطرد – صرمان، مازالت مغلقة، نافياً صحة الانباء التي اشارت إلى إعادة فتحها.

وأضاف المغيربي في تصريحات اعلامية أنه كانت هناك مساع لفتحها من أعيان الزاوية وصرمان وأهالي المنطقة وفشلت.

وأكد المغيربي أن مسلحون موجودون قرب السواتر الترابية رفضوا إزالتها وفتح الطريق الساحلي.

وفي وقت سابق، أوضح المسؤول الإعلامي بمناطق ورشفانة محمد إمسيّب، أن إغلاق الطريق الساحلي، في منطقة الماية يأتي احتجاجا على الضربات الجوية التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى أن ضربات الماية استهدفت ممتلكات مواطنين وألحقت الضرر بالصيادين العاملين بميناء الماية .

وأضاف إمسيّب، ان أغلق الطريق الساحلي في منطقة المطرد اليوم جاء للسبب ذاته، من قبل سيارات مسلحة مجهولة التبعية، مسبّبةً ارتباكا للمواطنين المارّين منها.