مسؤول يوضح بشأن ما حدث لبعثة فريق النصر لكرة السلة في مطار معيتيقة وحقيقة خسارة المحترف الامريكي لعينه

أوضح مدير الشؤون القانونية في نادي النصر محمد رجب أن جهة أمنية في مطار معيتيقة اعتدت بالضرب على بعثة النصر في مشهد يستنكره الوسط الرياضي.

وقال رجب في تصريحات اعلامية أن إدارة النصر بقيادة فوزي العيساوي باشرت اتصالاتها بالجهات المعنية في طرابلس بعد الاعتداء على بعثة النادي، مضيفاً أنه تم اقتياد عدد من اللاعبين للمركز الأمني وقبل قليل بدأ إخلاء سبيل بعض اللاعبين.

وأضاف رجب أن عدد من اللاعبين سيتجهون للمصحات ليتم التأكد من سلامتهم بعد تعرضهم للاعتداء، مشيراً إلى أن هناك مساع لتأجيل رحلة الطيران المتجهة من طرابلس إلى بنغازي حتى تتمكن بعثة السلة من الالتحاق بها.

وأكد رجب أن “الوضع سيء للغاية وأهالي اللاعبين في تواصل مستمر معنا، منوهاً أن “إدارة نادي النصر ستتواصل مع النائب العام لتقديم شكوى رسمية”.

وأفاد رجب أن النادي يدرس الانسحاب من دوري السلة بعد ماحدث في هذه الواقعة.

وأضاف رجب أن عدد من افراد البعثة في طريقهم لمطار معتيقية للالتحاق بالطائرة المتجهة لمدينة بنغازي بعد ساعة ونصف .

وقال رجب أن اللجنة التسييرية بنادي النصر ستكون في استقبال أعضاء البعثة في مطار بنينا، مشيراً إلى أن اداري كرة السلة في نادي النصر خالد القطعاني سيبقى رفقة اللاعبين المصابين في طرابلس لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة

من جانبه، صرح مروان البركي إداري فريق النصر حول حادثة الاعتداء على فريق كرة السلة بمطار معيتيقة، مؤكداً أن الفريق ما يزال محتجراً ولكن الامور للافضل، موضحاً أن هناك دماء سالت فعلا وما يتداول عن خسارة المحترف الامريكي “كارث” لعينه غير صحيح.