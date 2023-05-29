تنويه هام من شركة ليبيانا بشأن الرسائل والروابط الاحتيالية

أصدرت شركة ليبيانا للهاتف المحمول تنويهاً هاماً، اليوم بشأن الرسائل والروابط الاحتيالية المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وتنتحل صفة الشركة.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها، “تٌلفت شركة ليبيانا للهاتف المحمول عناية مشتركيها بعدم التجاوب مع الرسائل والروابط الاحتيالية التي تنتحل صفة وهوية ليبيانا؛ بغرض التصيد الاحتيالي من خلال استبيانات ومسابقات ذات جوائز وهمية”.

ودعت الشركة إلى “عدم التفاعل مع الروابط المشبوهة، والحفاظ على سرية بياناتكم ومعلوماتكم الخاصة”.

وحذر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من تداول ونشر الروابط المشبوهة لتسببها بالاحتيال وسرقة المعلومات الشخصية بالاشخاص.