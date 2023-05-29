عاجل ليبيا الان

تنويه هام من شركة ليبيانا بشأن الرسائل والروابط الاحتيالية

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدرت شركة ليبيانا للهاتف المحمول تنويهاً هاماً، اليوم بشأن الرسائل والروابط الاحتيالية المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وتنتحل صفة الشركة.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها، “تٌلفت شركة ليبيانا للهاتف المحمول عناية مشتركيها بعدم التجاوب مع الرسائل والروابط الاحتيالية التي تنتحل صفة وهوية ليبيانا؛ بغرض التصيد الاحتيالي من خلال استبيانات ومسابقات ذات جوائز وهمية”.

ودعت الشركة إلى “عدم التفاعل مع الروابط المشبوهة، والحفاظ على سرية بياناتكم ومعلوماتكم الخاصة”.

وحذر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من تداول ونشر الروابط المشبوهة لتسببها بالاحتيال وسرقة المعلومات الشخصية بالاشخاص.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك