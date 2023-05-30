| مركز مدافع يصدر دليلا للأخصائيين النفسيين والعاملين على الناجين من التعذيب في ليبيا

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2023/05/29 على الساعة 21:03

: أصدر مركز مدافع لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دليلا للأخصائيين النفسيين والعاملين على الناجين من التعذيب في ليبيا، وذلك “نتيجة عمل دؤوب وحوارات مكثفة وورش عمل شارك فيها الاختصاصيون النفسيون المنتمون إلى شبكة مركز مدافع” و”بهدف التعرف بشكل ملموس على التحديات اليومية التي يواجهونها خلال تقديم المساعدة النفسية لضحايا التعذيب في ليبيا”.

وأكد المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يهدف إلى أن يكون الدليل “مرجعًا حقيقيًّا يساعد الاختصاصيين النفسيين على التعامل بطريقة مهنية واحترافية مع الضحايا” وأنه “يتطلع إلى أن يتمكن كافة الاختصاصيين النفسيين في ليبيا من الإفادة من الدليل الإرشادي الذي يوفر نسخة إلكترونية كاملة منه على موقعه”.

وأضاف المركز أنه “تمكن حتى لحظة كتابة هذه السطور، من الوصول لعدد 170 ضحية وقد جرت إعادة التأهيل النفسي لـ 55 ضحية تعذيب منهم، من بينهم 15 امرأة” وأنه “قد تعرض أولئك الضحايا للتعذيب خلال النزاعات التي نشبت في أعقاب اندلاع ثورة فبراير 2011”.

وتابع المركز أنه “لا يكتفي بتوثيق حالات ضحايا التعذيب، بل يسعى لتقديم المساعدة النفسية المتخصصة لهم؛ ليتمكنوا بعد تلقي العلاج من المضي قدمًا والعودة إلى ممارسة الأنشطة الحياتية والاندماج مجددًا في المجتمع، وهو الأمر الذي من شأنه في نهاية المطاف المساعدة في الوصول إلى السلام المجتمعي والاستقرار في ليبيا”.

الاطلاع على: دليل الأخصائيين النفسيين والعاملين على الناجين من التعذيب في ليبيا – مركز مدافع لحقوق الإنسان