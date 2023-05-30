مجلس النواب ينشر قانون إعادة تنظيم “الأمن الداخلي” في الجريدة الرسمية

الوطن| رصد

نشر مجلس النواب القانون رقم 6 للعام 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي في العدد الثامن من الجريدة الرسمية، حيث نص في المادة الأولى على تبعية الجهاز لمجلس الوزراء، ومقره مدينة بنغازي.

ونصت المادة الثانية على عدة اختصاصات لجهاز الأمن الداخلي منها “المحافظة على الكيان العام للدولة الليبية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومتابعة الأنشطة الهدامة المضرة بكيان الدولة، ومنح التصاريح اللازمة لاستعمال المفرقعات والأجهزة الإلكترونية ذات الطابع الأمني، ووضع الخطط الأمنية لتأمين الأحداث والمناسبات الوطنية والدينية”.

وإضافة إلى قانون إعادة تنظيم الأمن الداخلي، تضمن العدد الثامن قانون رقم 7 للعام 2023 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 للعام 2010 بشأن النشاط التجاري.

كما تضمن العدد قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2023 بشأن تشكيل لجنة لإعادة إعمار مدينة الكفرة برئاسة محمد عبدالكريم دومة، نص على تخصيص مبلغ 500 مليون دينار من مصرف ليبيا المركزي لها.