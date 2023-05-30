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الدبيبة: وفد من قبيلة العواقير أشاد بجهود حكومتي في إنهاء الصراعات

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في مكتبه اليوم، وفداً من أعيان “قبيلة العواقير” في إطار متابعته لأوضاع المناطق المختلفة من البلاد، وفقا لبيان حكومته.

وتناول اللقاء، عدداً من الملفات الخدمية والاجتماعية، وأكد الدبيبة، لوفد الأعيان، حرص الحكومة على ترسيخ السلم الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الشرقية.

من جانبه، جدّد وفد أعيان قبيلة العواقير، دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والتنمية وإنهاء الصراعات عبر الانتخابات، مشيدين بجهود الحكومة في إنجاح هذا الاستحقاق، على حد تعبير بيان حكومة الدبيبة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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