| إصابة مدنيين جراء اشتباكات بين “الردع” و”444 قتال” في طرابلس

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2023/05/29 على الساعة 18:51

: أعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، اليوم الاثنين، إصابة 3 مدنيين وتضرر منازل بسبب الاشتباكات التي حصلت مساء أمس الأحد في طرابلس بين جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية.



وأفادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها “رصدت إصابة ثلاثة مدنيين جرّاء الرصاص والقذائف التي أُطلقت خلال الاشتباكات العنيفة مساء يوم الأحد 28 مايو، بين جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية” وأن ما لا يقل عن أربعة منازل قد تضررت بسبب سقوط القذائف بالإضافة إلى تعرض سيارتي إسعاف للاستهداف”.



وأضافت المنظمة أنه “نتيجة للاشتباكات التي استمرت حوالي خمس ساعات متواصلة في مناطق مكتظة بالسكان، فإن المدنيين تعرضوا لحالة من الترويع والذعر والفوضى، مما دفع بعض العائلات إلى إخلاء منازلهم والخروج منها في وقت متأخر من الليل، نحو مناطق آمنة خوفًا على سلامتهم”.



وحملت المنظمة “المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية عن انتهاكاتهما للقانون الدولي وحدوث إصابات بين المدنيين”، داعية النائب العام الليبي إلى “فتح تحقيق حول الحادثة ومحاسبة جميع المسؤولين وتقديمهم للعدالة”.



