العرفي: “الرئاسي وحكومة الدبيبة” مسؤولان عن التوترات الأمنية في طرابلس والزاوية

أكد عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي” أنه، لايمكن إجراء الانتخابات في ظل عدم الاستقرار الأمني وإن توسع نطاق العملية في الزاوية قد تحدث إنقسام في غرب البلاد.

وقال في تصريحات صحفية، وقت العملية العسكرية وعدم علم المجلس الرئاسي بها مسبقا يدفعنا للتساؤل خاصة وأنها استهدفت جهات ليس لها علاقة بالتهريب..

وأضاف، ما لم تكن كل التشكيلات والأجهزة الأمنية تحت جسم موحد منضبط فمشاهد عدم الاستقرار الأمني ستتكرر من فترة لأخرى.

وأشار إلى أن، المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة مسؤولان عن التوترات الأمنية في طرابلس والزاوية