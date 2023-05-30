فريق طبي أوكراني يجري عمليات جراحة عيون في طرابلس ومصراتة 

الوطن| رصد

أجرى فريق طبي أوكراني مختص في جراحة العيون، كشوفات لمرضى في مركز مصراتة الطبي مصابين بحالات شبكية معقدة وحول، وذلك بعد أيام من إجرائه عدة عمليات جراحية في مستشفى العيون طرابلس.

وقال مركز مصراتة الطبي، في بيان، إن الفريق سيجري عدة عمليات للمرضى في المركز خلال الفترة المقبلة.

بدوره، نوه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، بنجاح الفريق الطبي الأوكراني في إجراء عملية معقدة للطفل علي حسن الرقيعي بمستشفى العيون طرابلس، ليعود النظر للطفل بنسبة 3% بعد فقدان الأمل لدى عائلته.

وأشار الجهاز، إلى أن حضور الفريق الأوكراني يأتي على هامش المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل الذي ينظمه الجهاز يومي 12و13 يونيو المقبل تحت شعار عودة الحياة بتوطين العلاج، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية.