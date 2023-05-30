وفد من القيادة العامة والحكومة الليبية يزور مدينة سبها

أجرى وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة العميد صدام حفتر ورئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد والنائب بالحكومة سالم الزادمة، زيارة إلى مدينة سبها.

وشارك في الزيارة رئيس لجنة الإعمار “حاتم العريبي”، رفقة وفد من القيادة العامة بالقوات المسلحة المتمثلة في اللواء “المبروك سحبان” أمر غرفة عمليات الجنوب، ورئيس جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج الدكتور “جبريل البدري”، وكان في استقبالهم أمر منطقة سبها العسكرية اللواء “فوزي المنصوري” وأعضاء مديرية الأمن وأعيان ومشائخ سبها.

ونفقد الوفد، عددا من المشاريع الخدمية والتنموية التي قامت بها الحكومة الليبية، وأيضا التي ينفذها جهاز طارق بن زياد، والمشروعات التي سيشرف على تنفيذها في الفترة المقبلة في المدينة.

كما شملت الزيارة عددا من المقار الإدارية والمباني الحكومية، مستمعين إلى شروح وافية من قبل المهندسين على تلك المشروعات وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة ومتابعة تنفيد تلك المشاريع.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم بين القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية ومتابعة الحكومة الليبية للمشاريع الخدمية واهتمامها بمناطق الجنوب.