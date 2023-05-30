رئيس جهاز الأمن الداخلي في زيارة رسمية لمدينة الكفرة

أجرى رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق “أسامة محمد الدرسي”، زيارة رسمية إلى مدينة الكفرة، تفقد خلالها الفروع التابعه لرئاسة الجهاز داخل المدينة وكما قام بزيارة مديرية أمن الكفرة و جهاز الاستخبارات.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجهاز عبر صفحته على “فيسبوك”، قام باستقبال “الدرسي”، وفد من مشائخ و أعيان مدينة الكفرة.

وثمن الأهالي هذه الزيارة التي كانت بمثابة رسالة واضحة لإعادة فرض قوة القانون داخل المدينة.

وتاتي هذه الزيارة ضمن توحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية والجيش الليبي تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير “خليفة حفتر”.

وشارك في الزيارة وفد رفيع المستوى يتضمن كل من العميد صلاح المنتصر واللواء صلاح الخفيفي والسادة مدراء الادارات بالجهاز ورئيس مكتب الظواهر السلبية.