التومي يبحث ملف التعاون بين الوزارة والوكالات التابعة للأمم المتحدة

الوطن| رصد

التقى وزير الحكم المحلي، في الحكومة المنتهية “بدر الدين التومي” بنائب الممثل الخاص للأمم المتحدة بليبيا “جورجيت غانيون“؛ لمناقشة التعاون بين الوزارة والوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وناقش التومي مع الممثل الخاص للأمم المتحدة بليبيا آخر التطورات في ملف مرزق، ومشروعات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في كافة مناطق ليبيا وفي الجنوب بصفة خاصة؛ لتنفيذ مشروعات تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، كما استعرض خلال الاجتماع تقرير RPBA وخطوات التقدم فيه.