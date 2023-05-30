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التومي يبحث ملف التعاون بين الوزارة والوكالات التابعة للأمم المتحدة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى وزير الحكم المحلي، في الحكومة المنتهيةبدر الدين التوميبنائب الممثل الخاص للأمم المتحدة بليبياجورجيت غانيون؛ لمناقشة التعاون بين الوزارة والوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وناقش التومي مع الممثل الخاص للأمم المتحدة بليبيا آخر التطورات في ملف مرزق، ومشروعات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في كافة مناطق ليبيا وفي الجنوب بصفة خاصة؛ لتنفيذ مشروعات تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، كما استعرض خلال الاجتماع تقرير RPBA وخطوات التقدم فيه.

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الوطن الليبية

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