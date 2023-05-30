وفد العجيلات لـ”الدبيبة”: حريصون على التعاون مع الحكومة لدرء الفتن وإنهاء النزاعات

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بجهود أهالي مدينة العجيلات غرب البلاد في المصالحة الوطنية، مثنياً على مجهوداتهم في المحافظة على السلم الاجتماعي بالمدينة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، أعيان وحكماء مدينة العجيلات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

ووفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قال فيه، إن وفد أعيان العجيلات أكد للدبيبة «على حرصهم على التعاون مع الحكومة لإحقاق السلم الاجتماعي، ودرء الفتن وإنهاء النزاعات، ودعمهم لرؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار».

وأشار إلى أن لقاء الدبيبة مع أعيان وحكماء مدينة العجيلات يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.