الدبيبة يناقش مع “وفد زوارة” الوضع الأمني والسلم الاجتماعي

الوطن|رصد

التقى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة في مكتبه بالعاصمة طرابلس، وفدًا من أعيان مدينة زوارة وعددًا من القيادات العسكرية بالمدينة، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية والأمنية من مختلف مناطق البلاد.

وناقش الطرفان أبرز التطورات على الصعيد الأمني والاجتماعي والسياسي، مبدين دعمهم لجهود المبذولة في إرساء الأمن والاستقرار.

وأكد الدبيبة حرص الحكومة على الاستماع لمطالب المواطنين كافة، خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني وتحسين الخدمات، مشيرًا إلى خطة عودة الحياة وما تتضمنه من مشاريع داخل بلدية زوارة.