«الفار»: لن نتوقف عن استهداف وملاحقة المجرمين بالطيران المسير

قال آمر ما تسمى بـ«قوة الإسناد الأولى الزاوية» محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب، إن قطع الكهرباء والغاز عن الزاوية وعموم ليبيا تعتبر محاولة يائسة من قبل العصابات الإجرامية لوقف العمليات العسكرية الجارية .

وزعم الفار، عبر حسابه على “فيسبوك” إن محاولة بعض المجرمين والخارجين عن القانون بقطع الكهرباء والغاز عن الزاوية وعموم ليبيا، تعتبر محاولة يائسة للعصابات الإجرامية لوقف العمليات العسكرية الجارية بعد الخسائر الفادحة التي تلقوها بعد استهدافها من قبل الطيران.

وأضاف أن ما يحدث محاولة للتنكيس على الليبيين بعد أن استبشروا خيرا لتحسن مستوى الكهرباء بعد سنين من الظلام الذي كانوا يعيشونه في السنوات الماضية، على حد تعبيره.

وادعى أن هذه المحاولة البائسة والإجرامية بحق الشعب لن تمر بدون محاسبة كل من له يد وتسبب بهذا الفعل المشين.

وتابع:” نبشركم بأننا لم ولن نتوقف عن استهدافكم وملاحقتكم حتى زوالكم والقضاء على أوكاركم بإذن الله، والخبر كما ترون وليس كما تسمعون”، على حد تعبيره.