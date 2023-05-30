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“الفار”: لن نتوقف عن استهداف المجرمين بالطيران المسير

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد آمر ما تسمى ب”قوة الإسناد الأولى الزاويةمحمد بحرون، الملقب بـالفار، أن قطع الكهرباء والغاز عن الزاوية وعموم ليبيا تعتبر محاولة يائسة من قبل العصابات الإجرامية لوقف العمليات العسكرية الجارية.

وأضاف الفار عبر حسابه على فيسبوك أن المجرمون والخارجون عن القانون تلقوا خسائر فادحة بعد استهدافهم من قبل الطيران ومحاولة للتنكيس على الليبيين بعد أن استبشروا خيرًا لتحسن مستوى الكهرباء.

وختم بحرون أن المحاولة البائسة والإجرامية بحق الشعب لن تمر بدون محاسبة كل من له يد بها، مؤكدًالن نتوقف عن استهداف وملاحقة المجرمين حتى زوالهم والقضاء على أوكارهم”.

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الوطن الليبية

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