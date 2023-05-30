“الفار”: لن نتوقف عن استهداف المجرمين بالطيران المسير

الوطن|رصد

أكد آمر ما تسمى ب”قوة الإسناد الأولى الزاوية” محمد بحرون، الملقب بـ“الفار“، أن قطع الكهرباء والغاز عن الزاوية وعموم ليبيا تعتبر محاولة يائسة من قبل العصابات الإجرامية لوقف العمليات العسكرية الجارية.

وأضاف الفار عبر حسابه على فيسبوك أن المجرمون والخارجون عن القانون تلقوا خسائر فادحة بعد استهدافهم من قبل الطيران ومحاولة للتنكيس على الليبيين بعد أن استبشروا خيرًا لتحسن مستوى الكهرباء.

وختم بحرون أن المحاولة البائسة والإجرامية بحق الشعب لن تمر بدون محاسبة كل من له يد بها، مؤكدًا “لن نتوقف عن استهداف وملاحقة المجرمين حتى زوالهم والقضاء على أوكارهم”.