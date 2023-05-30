الدبيبة يستقبل أعيان وحكماء مدينة “العجيلات”

الوطن| رصد

استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أعيان وحكماء مدينة العجيلات ، في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

ومن جهته أكد وفد أعيان العجيلات للدبيبة، على حرصهم على التعاون مع الحكومة لإحقاق السلم الاجتماعي، ودرء الفتن وإنهاء النزاعات، مشددين على دعمهم لرؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.

بدوره، أشاد الدبيبة بجهود أهالي العجيلات في المصالحة الوطنية، مشيرا إلى مجهوداتهم في المحافظة على السلم الاجتماعي بالمدينة.