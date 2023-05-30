ليبيا الان

الدبيبة يستقبل أعيان وحكماء مدينة “العجيلات”

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أعيان وحكماء مدينة العجيلات ، في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

ومن جهته أكد وفد أعيان العجيلات للدبيبة، على حرصهم على التعاون مع الحكومة لإحقاق السلم الاجتماعي، ودرء الفتن وإنهاء النزاعات، مشددين على دعمهم لرؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.

بدوره، أشاد الدبيبة بجهود أهالي العجيلات في المصالحة الوطنية، مشيرا إلى مجهوداتهم في المحافظة على السلم الاجتماعي بالمدينة.

 

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك