الصلابي: كتبي عن التاريخ العثماني متوفرة مجاناً وأسأل الله أن يكتب فيها الهداية لكم

أعلن علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا، أن كتبه عن التاريخ العثماني متوفرة مجاناً، قائلا: “أسأل الله أن يكتب فيها الهداية لكم”، بحسب تعبيره.

وقال الصلابي، في منشور عبر «فيسبوك»: “(كتب في التاريخ العثماني)، الإخوة والأخوات الكرام في ذكرى فتح القسطنطينية (29 مايو 1453م)، نُهديكم مجموعة كتب حول التاريخ العثماني لمؤلفها الشيخ الدكتور علي محمَّد الصَّلَّابي”، وفقا لقوله.

وأضاف “التحميل مجاناً من الموقع الرسمي للدكتور علي محمد الصَّلَّابي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب فيها الخير والهداية لأبناء الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه”، على حد وصفه.