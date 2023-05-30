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مكافحة المخدرات: ضبط مروج مخدرات بحوزته “127” قرص “لاريكا”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فرع طرابلس، شخص ليبي الجنسية يدعى / ز ر ي مواليد 1993م بدعوة الإسلامية ببوابةالجبس.

وفي التفاصيل، تم القبض عليه في كمين بعد عملية بيع وشراء كمية من الأقراص المؤثرة عقليًا نوع لاريكا تقدر ب (127) قرص وعدد (2) منأقراص أبتريل، وأيضًا تم ضبط بحوزته عدد (5) أقراص من ابتريل.

حيث تم إصدار التعليمات لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات وتأكيد صحة المعلومات بعد الاستدلال معه و اعترافه بما نسبإليه.

ثم تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقليةطرابلس.

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الوطن الليبية

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