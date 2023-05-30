المغرب يعلن قرب إعادة افتتاح قنصليتيه في ليبيا

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قرب إعادة افتتاح قنصليتي المغرب في طرابلس وبنغازي.

وربط وزير الخارجية المغربي، بين إعادة افتتاح القنصليتين ووجود عدد كبير من المغاربة في ليبيا.

وحسب حديثه في جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة في البرلمان، رجح وزير الخارجية أن يكون موعد إعادة الافتتاح الصيف المقبل.

واستضافت المغرب اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وأعلنت في 23 مايو الجاري تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيد التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

وشددت اللجنة على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيجرى وفق إجراءات متزامنة، داعية إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.