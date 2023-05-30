المغرب تعلن موعد إعادة افتتاح قنصليتيها في بنغازي وطرابلس

كشف وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، خلال حديثه في جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة في البرلمان. عن موعد إعادة افتتاح قنصليتي بلاده في بنغازي وطرابلس.

وقال بوريطة، إن إعادة افتتاح القنصليتين مرتبط بوجود عدد كبير من المغاربة في ليبيا.

ورجح الوزير المغربي، أن يكون موعد إعادة الافتتاح في الصيف المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن دولة المغرب استضافت اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، وأعلنت في 23 مايو الجاري تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيد التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.