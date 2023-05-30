الطقس في ليبيا.. رياح نشطة ومثيرة للأتربة والحرارة تصل لـ 39 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تأثر المنطقة الشرقية برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 24 و39 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء غائمة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية خاصة على مناطق الجبل والدواخل يوم الخميس.

وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجياً من يوم غد، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 24 و29 درجة مئوية.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء غائمة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية خاصة الجبل الأخضر.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصا على الخليج وسهل بنغازي مثيرة للأتربة والغبار تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

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وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية على الجبل الأخضر وطبرق، وبين 30 و36 درجة مئوية على باقي المناطق وتنخفض على الخليج غدا.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و39 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على الحمادة و الجفرة.

وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا ويوم الخميس مع احتمال تكون سحب رعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط غدا مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و39 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.