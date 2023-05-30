رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة على شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تتأثر المناطق الشرقية من ليبيا، اليوم الثلاثاء، برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية.

وبصل تأثير الرياح هذا اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي ويوم الغد على مناطق الجنوب الشرقي وأقصي الساحل الشرقي، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال من مساء اليوم حتى يوم الخميس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على مناطق الجبل الغربي والجبل الأخضر وتراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي.