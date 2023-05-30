بالصور | حماد يجري زيارة تفقدية لمدينة سبها برفقة وفد من القيادة العامة

ليبيا – قام رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلف اسامة حماد ونائبه سالم الزادمة ورئيس لجنة الإعمار حاتك العريبي ووفد القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج اليوم الاتنين بزيارة إلى مدينة سبها.

حماد تفقد والوفد المرافق له بحسب المكتب الاعلامي التابع للنائب العام لرئيس الحكومة، عددًا من المشاريع الخدمية والتنموية التي قامت بها الحكومة وجهاز طارق بن زياد التي يقوم بتنفيدها الآن والمشروعات التي سيشرف على تنفيدها في الفترة المقبلة في المدينة.

وشملت الزيارة عدداً من المقار الادارية والمباني الحكومية مستمعين إلى شروحاً وافية من قبل المهندسين على تلك المشروعات وماتم انجازه خلال الفترة السابقة ومتابعة تنفيد تلك المشاريع وذلك في اطار التنسيق الدائم بين القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة ومتابعة الحكومة للمشاريع الخدمية واهتمامها بمناطق الجنوب.

وتضمن وفد القيادة العامة المتمثلة في اللواء “المبروك سحبان” آمر غرفة عمليات الجنوب والعميد “صدام حفتر” والعميد ” حسن الزادمة” ورئيس جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج الدكتور “جبريل البدري” وكان في استقبالهم آمر منطقة سبها العسكرية اللواء “فوزي المنصوري” وأعضاء مديرية الأمن وأعيان ومشائخ سبها.

وكان الزادمة قد دعا في كلمته في الاجتماع التشاوري الثالت للحكومة والدي عقد بمدينة بنغازي خلال الايام الماضية لزيادة الاهتمام بمناطق الجنوب خاصة بعد التحسن الملحوظ في النواحي الامنية بفضل التنسيق والتعاون بين القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية.