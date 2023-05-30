نادي النصر يحمل حكومة الدبيبة مسؤولية الاعتداء على فريقه لكرة السلة

الوطن| رصد

استنكر نادي النصر ما سماه الأعمال الوحشية من اعتداء بالضرب بأسلوب وحشي وهمجي على أعضاء بعثته من اللاعبين الأجانب والمحليين بالفريق الأول لكرة السلة من بعض عناصر الشرطة بمطار معيتيقة، بحسب ما نشره عبر صفحته الرسمية.

وحمل النادي في بيان له المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية ومديرية أمن طرابلس وكل الجهات الأمنية بالعاصمة.

وطالب النادي اتحاد كرة السلة بضرورة تأمين كل بعثة مشاركة في المسابقات المحلية والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة لحماية اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية.