بالصور… حالة الطقس والحرارة في ليبيا اليوم (الثلاثاء 30 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، رياح نشطة على المناطق الشرقية مثيرة للأتربة والغبار، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: غائمة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية خاصة على مناطق الجبل والدواخل يوم الخميس.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجياً من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق ما بين (24-29)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: غائمة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية خاصة الجبل الأخضر.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الخليج وسهل بنغازي مثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-29)مْ على الجبل الأخضر وطبرق وما بين (30-36)مْ على باقي المناطق وتنخفض على الخليج غدا.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول بعد الظهر الى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-39)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على الحمادة و الجفرة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ويوم الخميس مع احتمال تكون سحب رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-39)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).