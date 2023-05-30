شركة الكهرباء: الاستعداد لشحن محطة القبة الجديدة بعد استبدال معداتها

أكدت الشركة العامة للكهرباء أنه يجري حاليًا الاستعداد لشحن محطة القبة الجديدة جهد 11/30 ك.ف والتي جرى استبدال معداتها بالكامل.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المحطة نوع سيمنس تم استبدال معداتها بالكامل والتي اشتملت تركيب معدات ميكانيكية وكهربائية والقيام بأعمال الوقاية وتركيب رؤوس الكوابل.

ولفتت الشركة إلى أنه تم إجراء اختبارات الجهد العالي للمحطة من قبل الإدارة العامة لمشروعات التوزيع والمتوقع شحنها خلال الأيام القليلة القادمة حال الانتهاء من إجراء بعض الترتيبات اللازمة .

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال قامت بها لأول مرة كوادر وطنية تتبع دائرة صيانة الجهد المتوسط درنة بإشراف إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر.

وشددت الشركة على أن تجديد المحطة جاء ضمن خطة مجلس الشركة لصيانة المحطات القديمة والمتهالكة وتجهيزها واستبدالها بأخرى جديدة للمحافظة على استقرار الشبكة وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية