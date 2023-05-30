المشاي: أرجو من الجميع إبعاد شبكة الكهرباء وخطوط إمداداتها ومواقعها عن أي صراعات

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، إنه تم بذل جهود جبارة لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء.

المشاي وفي تصريحات خاصة لقناة ” فبراير”،أضاف:”أرجو من الجميع إبعاد الشبكة وخطوط إمداداتها ومواقعها عن أي صراعات”.

من جهته، أكد الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب ،إقفال خطوط نقل الوقود الغازي والسائل المغذّي لمحطات الإنتاج.

التائب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، قال:” إذا استمرّ الإقفال سيؤدّي إلى فقدان إنتاج الكهرباء بالمحطات الكهربائية، والذي سيؤثر سلباً على الشبكة الكهربائية على طول البلاد”.