مسيب: نحمل “الدبيبة”مسؤولية إغلاق الطريق الساحلي

الوطن| رصد

أعلن الناطق الإعلامي لمدينة ورشفانة محمد مسيب، إغلاق الطريق الساحلي في منطقة الماية شرقي الزاوية، مؤكدا أن ذلك جاء احتجاجا على الضربات الجوية التي استهدفت ممتلكات المواطنين وألحقت الضرر بالصيادين ممن يعملون في ميناء الماية.

وأوضح مسيب في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن أهالي ورشفانة قاموا بإغلاق الطريق الساحلي محملين حكومة الدبيبة منتهية الولاية المسؤولية عما قد يسفر عنه الإغلاق، مطالبين في الوقت ذاته الحكومة بالنظر في العمليات العسكرية والضربات الجوية التي تنفذها في الزاوية وضواحيها واتخاذ ما يلزم حيالها.