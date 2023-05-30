موقع قطري: حفتر يضغط على الدبيبة للاستحواذ على هذه الوزارات

أفاد تقرير لموقع “عربي 21” الممول من قطر، أن القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، المُشير خليفة حفتر، يضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للاستحواذ على وزارات المالية والدفاع والخارجية.

وأشار التقرير الى أن حفتر يُجري مفاوضات سرية مع الدبيبة بهدف إعادة تشكيل الحكومة في طرابلس.

وأوضح التقرير أن حفتر يحاول الاستحواذ على ثلاث وزارات ضمن التشكيلة الجديدة للحكومة، هي المالية، والدفاع، والخارجية

وبحسب التقرير ليس معروفًا بعد مصير مفاوضات حفتر والدبيبة وإلى أين وصلت بالضبط.

وأشار التقرير الى أن هناك تحركات جدية من قبل النواب ومشايخ المنطقة الغربية والشرقية وبعض الفاعلين لتشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة لإجراء الانتخابات.