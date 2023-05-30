لصعوبة الموائمة بين استحقاقات الأمة وبين أدوات العمل.. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يتقدم باستقالته إلى عقيلة صالح

أخبار ليبيا 24

قدم الهادي الصغير استقالته من منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، بسبب ما قال إنه لصعوبة الموائمة بين استحقاقات الأمة وبين أدوات العمل.

وسلّم الصغير استقالته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث قال “إني أود اليوم أن أضع بين أيديكم نهاية لها بمحض إرادتي وذلك بالطلب منكم قبول استقالتي من منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وذلك لصعوبة الموائمة بين تطلعات وأمال الأمة واستحقاقاتها الوطنية من جهة وبين أدوات وآليات العمل المتاحة من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل من استمراري بهذا المنصب غاية بحد ذاته وليس وسيلة لتحقيق تطلعات وآمال أهلي وناخبي إقليمي خاصة وشعبي الليبي عامة، وهو أمر تأبهه نفسي ويرفضه ضميري”.

وأضاف، أن هذا “الأمر يجعلني أختار التنحي من منصة رئاسة مجلس البرلمان الموقر والعودة لصفوف زملائي النواب، حفاظا على أصوات وتمثيل ناخبي، وحرصا على هدر حقوقهم، في انتظار أن نوصل البلاد لانتخابات شاملة برلمانية ورئاسية تجدد الشرعية وتحتكرها”.

وأعرب الصغير، عن تطلعه لقبول رئاسة مجلس النواب لاستقالته، والبت فيها فورا ومباشرة انتخاب نائب ثاني جديد من بين النواب عن إقليم فزان، مؤكدًا أنه سيكون له سندا وعونا ما استطاع في ظل الثوابت والقيم وبما يحفظ ويصون “كرامتنا وسمعتنا”.