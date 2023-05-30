شركة الكهرباء تحذر من تبعات إغلاق خطوط نقل الوقود

حذر الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب من تبعات استمرار إغلاق خطوط نقل الوقود المغذي للمحطات.

وقال التائب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنه إذا استمر إقفال خطوط نقل الوقود المغذي للمحطات فسيتم فقدان الإنتاج بعد بلوغه أرقام قياسية لأول مره في تاريخ الشركة العامة للكهرباء الأمر الذي سيؤثر سلباً على الشبكة الكهربائية المغذية لكافة مناطق البلاد دون استثناء.

وكانت مصادر إعلامية قالت إن مسلحين أغلقوا خطوط نقل الوقود والغاز الواقعة قرب مصفاة الزاوية التي تغذي مستودعات طرابلس ومحطات توليد الكهرباء وذلك احتجاجا على القصف الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام.