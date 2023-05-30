اعلان حالـة الطـوارئ بمركـز طبـرق الطبـي

أعلنت مديرية أمن طبرق، حالـة الطـوارئ بمركـز طبـرق الطبـي .
وعقـب تأميــن مركـز طبــرق الطبـي مـن قبـل رجـال الامن قـام السيــد مديــر أمـن طبـرق عميــد/ سامــي إدريــس نصــر بجـولات تفقديــة ومتابعـة للحالـة الأمنـي داخــل مركـز طبــرق الطبـي،رفقــة السيــد المديـر العـام لمركـز طبـرق الطبـي الدكتـور/ فـرج الجالـي ومكتـب التمركـزات الأمنيـة الخـاص بجهـاز الأمـن الداخلـي درنـة امساعـد عقيـد/محمـد زقلـط ونقيـب/هاشـم مفتـاح ميكائيـل أمـر قـوة فـرض القانـون بمديريـة أمـن طبــرق…
و تابـع السيــد مديـر الأمـن جولاتـه التفقديـة علـى التمركـزات الأمنيـة لرجـل الأمــن رجـال جهــاز الإدارة العامــة للدعــم المركــزي طبــرق وجهــاز الإدارة العامــة للبحــث الجنائــي فــرع البطنــان بشـوارع ومفترقـات المدينـة ليـلا .
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