وزارة الخارجية تدين اقتحام السفارة الليبية في الخرطوم ونهب محتوياتها

دانت وزارة الخارجية اقتحام مبنى السفارة الليبية في الخرطوم ونهب محتوياتها الأمر الذي يعد انتهاكا لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية.

ودعت وزارة الخارجية في بيان لها الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح المسؤولية من أجل وحدة السودن وحثت على حماية البعثات الدبلوماسية ولمقار التابعة لها.

وأكدت وزارة الخارجية حرصها الشديد على استقرار السودان وشعبه وتغليب المصلحة العليا على ما سواها وحل المشاكل والاخلافات عبر الحوار والطرق السلمية.

وجددت ليبيا إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسة لعدد من الدول في الخرطوم مؤكدة أنها تشارك هذه الدول رفضها لاستمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان وتهدد أمنه وسلامة مواطنيه.