النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي يستقيل من منصبه

قدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي علي الصغير، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه كنائب ثانٍ مكتفيا بعضويته بالمجلس.

وقال في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب الليبي، إن ذلك لصعوبة المواءمة بين تطلعات وآمال الأمة واستحقاقاتها الوطنية من جهة وبين أدوات وآليات العمل المتاحة من جهة أخرى.

وأضاف أنه اختار التنحي من منصة رئاسة المجلس والعودة إلى صفوف النواب حفاظا على أصوات وتمثيل ناخبي، وحرصا على عدم هدر حقوقهم، في انتظار أن نوصل البلاد لانتخابات شاملة برلمانية ورئاسية تجدد الشرعية وتحتكرها.

ورأى الصغير أن استمراره في المنصب أصبح غاية بحد ذاته وليس وسيلة لتحقيق تطلعات وآمال أهلي وناخبي إقليمي خاصة وشعبي الليبي عامة، مضيفا أن الأمر تأباه نفسه ويرفضه ضميره، الأمر الذي جعله يختار التنحي.

واختتم الصغير بيانه: “لكل ما تقدم أتطلع لقبول هذه الاستقالة والبت فيها فورا، ومباشرة انتخاب نائب ثانٍ جديد من بين زملائي النواب عن إقليم فزان، وسنكون له سند وعون ما استطعنا في ظل ثوابتنا وقيمنا وبما يحفظ ويصون كرامتنا وسمعتنا”.