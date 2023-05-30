في خمسة أشهر.. وفاة 60 شخصًا بسبب الحوادث المرورية داخل حدود مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24

تسببت حوادث الطرق داخل بنغازي خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2023 في مقتل 60 شخصًا.

وبلغ إجمالي الحوادث المرورية المميتة وفقًا لإحصائية صادرة عن قسم المرور والتراخيص بنغازي، خلال الفترة من شهر يناير إلى ومايو 2023، داخل المدينة فقط، 49 حادثًا مروريًا، ما تسبب في وفاة 60 شخصًا.

ووفقا للإحصائية، فقد بلغ عدد الحوادث المميتة في يناير 2023، 15 حادثا أسفرت عن 18 وفاة، وفي فبراير 05 حوادث و05 وفيات، وفي مارس 08 حوادث و10 وفيات وفي أبريل 17 حادثًا و22 وفاة، وفي مايو 04 حوادث و05 وفيات.