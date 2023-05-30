داخلية الدبيبة تبحث مع وفد مالطي تفعيل اتفاقية التدريبات البحرية المشتركة ومكافحة الهجرة

ليبيا – بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في حكومة تصريف الأعمال اللواء محمود سعيد،الإثنين،مع كرستوفر كوتايار سكرتير أول وزارة الخارجية المالطية والوفد المرافق له، تفعيل ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتدريبات البحرية المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب بكافة أنواعه بالإضافة إلى تبادل المعلومات.

الحاضرون اتفق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، على تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة بعد رفع مستوى رئاستها للنظر في الاستراتيجية المقدمة من وزارة الداخلية وكذلك في مذكرات التفاهم السابقة وتطويرها.

هذا وقد اسُتقبل الوفد من قبل مدير ادارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نور الدين أبوجريدة، الذي أكد على أهمية التعاون الأمني بين البلدين.